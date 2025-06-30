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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

В Азербайджане запретили кровосмешение и cодействие педофилии

11:48 1366

С завтрашнего дня, 1 июля, в Азербайджане вступает в силу запрет на браки между близкими родственниками. Согласно изменениям в Семейном кодексе, с этого дня брак не смогут заключать дети дяди, тети, двоюродные братья и сестры, имеющие общих биологических бабушку и дедушку, а также двоюродные братья и сестры, связанные биологическим родством.

Кроме того, с завтрашнего дня вводятся наказания за содействие ранним бракам. В соответствии с изменениями в Уголовном кодексе за организацию раннего брака с лицом, не достигшим 16 лет, предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 3000 манатов либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Лица, управляющие объектами общественного питания, за проведение церемоний (помолвки, свадьбы и другие мероприятия), связанных с ранними браками несовершеннолетних, будут оштрафованы: физические лица — на сумму от 1000 до 1500 манатов, должностные лица — от 3000 до 4000 манатов, юридические лица — от 6000 до 9000 манатов.

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