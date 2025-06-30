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Генпрокуратура о пожаре на киностудии в Баку

11:53 1012

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту взрыва, который произошел на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж. Джаббарлы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно официальной информации, инцидент произошел 26 июня около 23:00 на территории киностудии, расположенной по адресу: Ясамальский район, Московский проспект, дом 1. Взрыв сопровождался пожаром.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или другие тяжкие последствия) и 224 (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий) УК Азербайджана.

Расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

Следственные действия продолжаются.

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