Генпрокуратура о пожаре на киностудии в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту взрыва, который произошел на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж. Джаббарлы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно официальной информации, инцидент произошел 26 июня около 23:00 на территории киностудии, расположенной по адресу: Ясамальский район, Московский проспект, дом 1. Взрыв сопровождался пожаром.
На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или другие тяжкие последствия) и 224 (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий) УК Азербайджана.
Расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.
Следственные действия продолжаются.