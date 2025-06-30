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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Украина резко ответила Словакии

11:51 969

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на странице в соцсети Х резко отреагировал на призыв словацкого коллеги Юрая Бланара к странам Запада «простить» Россию.

Накануне Бланар заявил, что мирное урегулирование конфликта в Украине потребует налаживания прямых коммуникаций с Россией. Он также допустил вариант, при котором Запад простит России все, что произошло. Запад «должен найти способ сотрудничества с Россией», считает глава МИД Словакии.

«Юрай, чувство безнаказанности России является основной причиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке», — написал Сибига.

Он также указал, что «те, кто ничего не потеряли, не имеют права делать подобные заявления».

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