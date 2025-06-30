Россия массово вербует детей для диверсий

Россия массово вербует украинских несовершеннолетних для проведения диверсий. По данным Financial Times, вербовка осуществляется через Telegram — подросткам предлагают денежное вознаграждение за выполнение заданий: передача координат военных объектов, поджоги, закладка взрывчатки.

СБУ задержала 16-летнего жителя Днепра, передававшего данные о позициях украинских войск. В его телефоне обнаружены фотографии и координаты, предназначенные для передачи российской стороне. Подросток получал инструкции через мессенджер.

Всего за последний год, по данным СБУ, задержано более 700 человек, причастных к шпионажу и диверсиям. Более 170 из них — несовершеннолетние. Оплата варьируется от 100 до 1000 долларов. Иногда задания маскируются под «квесты».

В Харькове 19-летняя девушка организовала взрыв электросамоката, переданного военным. Погиб один военнослужащий. В Ивано-Франковске в результате подобной операции погиб 15-летний подросток. По версии СБУ, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Российские агенты также выдают себя за украинских чиновников, оказывая давление или шантажируя подростков. В ответ СБУ проводит информационную кампанию: профилактическая работа в школах, видеоролики, SMS-уведомления.

Недавно предотвращён теракт в Киеве. Подозреваемым оказался 17-летний подросток, ранее уличённый в поджоге военной техники. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.