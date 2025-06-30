Кто ответит за смерть Джумшудлу?

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели молодого человека в канализационном коллекторе в Баку. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, вечером 26 июня в 20:30 Джумшуд Джумшудлу (1997 г.р.) провалился в канализационный канал из-за внезапного обрушения грунта по адресу: Наримановский район, улица Алескера Гаибова, 20/90.

В результате поисковых работ тело погибшего было обнаружено 28 июня в 15:35 в очистном резервуаре канализационных вод, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия и тела погибшего, изъяли записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент обрушения, а также выполнили ряд других необходимых процессуальных действий.

В ходе расследования установлено, что канализационный канал находится на балансе Бакинского управления водоканала Публичного юридического лица «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана и эксплуатируется этой организацией. По данному факту прокуратура Наримановского района возбудила уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.