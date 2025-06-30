USD 1.7000
EUR 1.9944
RUB 2.1616
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Кто ответит за смерть Джумшудлу?

12:19 917

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели молодого человека в канализационном коллекторе в Баку. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, вечером 26 июня в 20:30 Джумшуд Джумшудлу (1997 г.р.) провалился в канализационный канал из-за внезапного обрушения грунта по адресу: Наримановский район, улица Алескера Гаибова, 20/90.

В результате поисковых работ тело погибшего было обнаружено 28 июня в 15:35 в очистном резервуаре канализационных вод, расположенном в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия и тела погибшего, изъяли записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент обрушения, а также выполнили ряд других необходимых процессуальных действий.

В ходе расследования установлено, что канализационный канал находится на балансе Бакинского управления водоканала Публичного юридического лица «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана и эксплуатируется этой организацией. По данному факту прокуратура Наримановского района возбудила уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.

Кто ответит за смерть Джумшудлу?
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
12:19 918
Лавров предупредил Армению
Лавров предупредил Армению
11:32 2511
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла
03:13 6885
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
10:50 1903
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных видео
10:21 3102
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
08:40 5912
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену
00:10 15052
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже видео
29 июня 2025, 21:06 13253
Евреи в Иране против Израиля
Евреи в Иране против Израиля объектив haqqin.az
02:58 4790
Многотысячные протесты в Тбилиси
Многотысячные протесты в Тбилиси фото; видео; обновлено 00:41
00:41 8274
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
29 июня 2025, 20:41 9520

ЭТО ВАЖНО

Кто ответит за смерть Джумшудлу?
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
12:19 918
Лавров предупредил Армению
Лавров предупредил Армению
11:32 2511
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла
03:13 6885
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
10:50 1903
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных видео
10:21 3102
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
08:40 5912
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену
00:10 15052
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже видео
29 июня 2025, 21:06 13253
Евреи в Иране против Израиля
Евреи в Иране против Израиля объектив haqqin.az
02:58 4790
Многотысячные протесты в Тбилиси
Многотысячные протесты в Тбилиси фото; видео; обновлено 00:41
00:41 8274
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
29 июня 2025, 20:41 9520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться