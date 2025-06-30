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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Президент Чехии о нерешительности Трампа перед Путиным

12:21 503

На закрытом ужине НАТО на прошлой неделе европейские лидеры пытались убедить президента США Дональда Трампа занять более жёсткую позицию в отношении России, но он остался сдержанным. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел в интервью CNN.

По его словам, участники ужина — в том числе король Нидерландов Виллем-Александр и глава НАТО Марк Рютте — совместно настаивали на необходимости усиления экономического давления на Россию. Целью, по словам Павла, не было доведение российской экономики до краха, а демонстрация отсутствия альтернатив переговорам.

Трамп, сославшись на свой опыт давления на Китай с помощью пошлин, подчеркнул эффективность жёстких мер. Павел поддержал эту логику, отметив, что в случае с Россией эффект может быть ещё быстрее: «Если Китай почувствовал это за месяц, Россия может почувствовать за неделю или две».

Также Трамп выразил недоумение, почему Европа не может увеличить расходы на оборону до 5% ВВП уже в следующем году. По словам Павла, союзники ответили, что промышленность Европы не готова обеспечить такие объёмы военного производства.

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