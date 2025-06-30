USD 1.7000
EUR 1.9944
RUB 2.1616
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Иран требует от Америки разъяснений

12:27 504

Иран ожидает от США ответа на вопрос, намерены ли они вновь проявить агрессию против исламской республики в период проведения переговоров по ядерной программе.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

«Сейчас мы хотим понять: повторится ли акт агрессии в то время, как мы будем вести переговоры», — отметил дипломат в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си.

Тем временем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что исламская республика продолжит консультации с так называемой «евротройкой» — Великобританией, Францией и Германией. Однако, по его словам, точная дата следующего раунда переговоров пока не определена.

«Контакты и переговоры с этими тремя странами продолжаются. Как уже отмечалось, обсуждения велись на прошлой неделе, но окончательная дата нового раунда ещё не назначена», — приводит его слова агентство IRNA.

Последняя встреча сторон состоялась 20 июня в Женеве с участием глав МИД «евротройки» и иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи.

Кто ответит за смерть Джумшудлу?
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
12:19 922
Лавров предупредил Армению
Лавров предупредил Армению
11:32 2516
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла
03:13 6885
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
10:50 1905
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных видео
10:21 3107
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
08:40 5917
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену
00:10 15053
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже видео
29 июня 2025, 21:06 13255
Евреи в Иране против Израиля
Евреи в Иране против Израиля объектив haqqin.az
02:58 4791
Многотысячные протесты в Тбилиси
Многотысячные протесты в Тбилиси фото; видео; обновлено 00:41
00:41 8274
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
29 июня 2025, 20:41 9521

ЭТО ВАЖНО

Кто ответит за смерть Джумшудлу?
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
12:19 922
Лавров предупредил Армению
Лавров предупредил Армению
11:32 2516
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла
03:13 6885
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
10:50 1905
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных видео
10:21 3107
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
08:40 5917
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену
00:10 15053
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже видео
29 июня 2025, 21:06 13255
Евреи в Иране против Израиля
Евреи в Иране против Израиля объектив haqqin.az
02:58 4791
Многотысячные протесты в Тбилиси
Многотысячные протесты в Тбилиси фото; видео; обновлено 00:41
00:41 8274
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
29 июня 2025, 20:41 9521
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться