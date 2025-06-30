Иран требует от Америки разъяснений

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

Иран ожидает от США ответа на вопрос, намерены ли они вновь проявить агрессию против исламской республики в период проведения переговоров по ядерной программе.

«Сейчас мы хотим понять: повторится ли акт агрессии в то время, как мы будем вести переговоры», — отметил дипломат в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си.

Тем временем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что исламская республика продолжит консультации с так называемой «евротройкой» — Великобританией, Францией и Германией. Однако, по его словам, точная дата следующего раунда переговоров пока не определена.

«Контакты и переговоры с этими тремя странами продолжаются. Как уже отмечалось, обсуждения велись на прошлой неделе, но окончательная дата нового раунда ещё не назначена», — приводит его слова агентство IRNA.

Последняя встреча сторон состоялась 20 июня в Женеве с участием глав МИД «евротройки» и иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи.