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Польша впятеро увеличивает выпуск снарядов

12:30 308

Польский государственный оборонный концерн PGZ собирается пятикратно нарастить производство артиллерийских снарядов - до 150-180 тыс. единиц. Об этом заявил министр государственных активов страны Якуб Яворовский в интервью Financial Times.

По его словам, Польша увеличит производство снарядов для гаубиц в пять раз на фоне попыток сократить зависимость от импортного оружия и защитить себя от российской угрозы на востоке.

«Наша краткосрочная цель - существенно увеличить производство такого типа оружия и стать независимыми от иностранных поставщиков, создать устойчивую основу для национальной автономии», - сказал Яворовский.

По его словам, PGZ в ближайшие дни получит $663 млн финансирования для наращивания производства снарядов, нехватка которых является одной из более ощутимых проблем для обороны Польши. Вложение дополнительных средств позволит увеличить объем выпускаемых снарядов калибра 155 мм и танковых снарядов калибра 120 мм.

PGZ в год выдает 30 тыс. снарядов крупного калибра, а планирует в течение трех лет увеличить этот показатель до 150-180 тыс.

FT отмечает, что Польша больше всех среди стран НАТО тратит на оборону: в 2025 году на эти военные нужды должны направить 4,7% от ВВП. Однако большинство средств пока что поступало иностранным поставщикам, в основном в США и Южной Корее. Теперь польское правительство пытается сконцентрировать усилия на поддержке национального производителя. Издание поясняет, что это стремление идет в русле политики Европы по сокращению зависимости Европы в оборонной сфере от США и других зарубежных поставщиков.

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