Метеоризм: что это, почему возникает и можно ли избавиться

Гастроэнтеролог Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Сания Шахверенова рассказывает, что такое метеоризм, как он образуется, какими жалобами он проявляется у людей… - Метеоризм — это то патологическое состояние, сопровождающееся скоплением в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) повышенного количества газов. Причинами чаще всего являются неправильное расщепление углеводов, реже - расщепление жиров, белков и деятельность бактерий в толстом кишечнике. - Какие газы участвуют в образовании метеоризма? - В зависимости от механизма образования это может быть азот, кислород, углекислый газ, водород, метан и другие газы.

- Есть ли в норме у человека в желудочно-кишечном тракте газы? - Да, газы в желудочно-кишечном тракте являются нормальным явлением. В норме у человека в ЖКТ содержится около 200 мл газов, и в течение дня выделяется примерно 600-700 мл (14-25 раз в сутки). Большая часть этих газов образуется в результате жизнедеятельности микроорганизмов в кишечнике. Газообразование может возникнуть после приема пищи. При этом даже во время сна оно может продолжаться, но в более умеренной форме. - Какими жалобами у людей проявляется метеоризм? - Метеоризм проявляется следующими жалобами: ощущением распирания и тяжести в животе, увеличением объема живота, урчанием и бурлением в животе, частой отрыжкой и изжогой, болезненными ощущениями и спазмами в животе, а также неприятным запахом изо рта, потерей аппетита, быстрым насыщением, тошнотой, булькающими звуками и запорами. Симптомы у пациентов возникают по причине избыточного газообразования и нарушения транзита газов в результате изменения моторики кишечника: Следует отметить, что, когда неусвоенные углеводы достигают толстого кишечника, они служат пищей для бактерий. Этот процесс приводит к образованию большого количества газов. Дефицит ферментов в нормальной слизистой оболочке тонкого кишечника и органические изменения в слизистой оболочке приводят к не всасыванию углеводов (неспособность к усвоению отдельных видов углеводов). - Что такое дефицит ферментов? - Наиболее распространенным дефицитом ферментов (ферментная недостаточность) является нехватка лактазы (лактазная недостаточность). Несмотря на то что при употреблении молочных продуктов в больших количествах она сопровождается диареей, однако в большинстве случаев сопровождается лишь метеоризмом. Другие дефициты ферментов включают многие ферменты, участвующие в всасывании простых сахаров, таких как фруктовые соки, фрукты, сорбит, который используется в качестве подсластителя в диетических продуктах, и шоколад (дефицит сахарозы-изомальтазы), которые могут вызвать трудности в пищеварении и привести к метеоризму. Сложные углеводы и растительные волокна также могут усиливать газообразование. В этот список входят бобовые, злаки (пшеница, овес и другие), картофель, кукуруза, рис и многие овощи.