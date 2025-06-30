Метеоризм: что это, почему возникает и можно ли избавиться

Гастроэнтеролог Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Сания Шахверенова рассказывает, что такое метеоризм, как он образуется, какими жалобами он проявляется у людей…
- Метеоризм — это то патологическое состояние, сопровождающееся скоплением в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) повышенного количества газов. Причинами чаще всего являются неправильное расщепление углеводов, реже - расщепление жиров, белков и деятельность бактерий в толстом кишечнике.
- Какие газы участвуют в образовании метеоризма?
- В зависимости от механизма образования это может быть азот, кислород, углекислый газ, водород, метан и другие газы.
- Есть ли в норме у человека в желудочно-кишечном тракте газы?
- Да, газы в желудочно-кишечном тракте являются нормальным явлением. В норме у человека в ЖКТ содержится около 200 мл газов, и в течение дня выделяется примерно 600-700 мл (14-25 раз в сутки). Большая часть этих газов образуется в результате жизнедеятельности микроорганизмов в кишечнике. Газообразование может возникнуть после приема пищи. При этом даже во время сна оно может продолжаться, но в более умеренной форме.
- Какими жалобами у людей проявляется метеоризм?
- Метеоризм проявляется следующими жалобами: ощущением распирания и тяжести в животе, увеличением объема живота, урчанием и бурлением в животе, частой отрыжкой и изжогой, болезненными ощущениями и спазмами в животе, а также неприятным запахом изо рта, потерей аппетита, быстрым насыщением, тошнотой, булькающими звуками и запорами. Симптомы у пациентов возникают по причине избыточного газообразования и нарушения транзита газов в результате изменения моторики кишечника:
Следует отметить, что, когда неусвоенные углеводы достигают толстого кишечника, они служат пищей для бактерий. Этот процесс приводит к образованию большого количества газов. Дефицит ферментов в нормальной слизистой оболочке тонкого кишечника и органические изменения в слизистой оболочке приводят к не всасыванию углеводов (неспособность к усвоению отдельных видов углеводов).
- Что такое дефицит ферментов?
- Наиболее распространенным дефицитом ферментов (ферментная недостаточность) является нехватка лактазы (лактазная недостаточность). Несмотря на то что при употреблении молочных продуктов в больших количествах она сопровождается диареей, однако в большинстве случаев сопровождается лишь метеоризмом. Другие дефициты ферментов включают многие ферменты, участвующие в всасывании простых сахаров, таких как фруктовые соки, фрукты, сорбит, который используется в качестве подсластителя в диетических продуктах, и шоколад (дефицит сахарозы-изомальтазы), которые могут вызвать трудности в пищеварении и привести к метеоризму. Сложные углеводы и растительные волокна также могут усиливать газообразование. В этот список входят бобовые, злаки (пшеница, овес и другие), картофель, кукуруза, рис и многие овощи.
- Что такое SIBO или синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике?
- Тонкий кишечник и желудок, по сравнению с толстым кишечником, считаются стерильными. При любых обструктивных заболеваниях, таких как болезнь Крона, лучевой энтерит, опухоли и других состояниях или при состояниях, которые могут вызывать застой (например, при дивертикулах или гипохлоргидрии у пациентов с ваготомией), количество бактерий, присутствующих в норме, увеличивается. Кроме того, примерами таких состояний являются копрофагия и свищ толстой кишки, при которых бактерии толстой кишки нарушают микрофлору тонкого кишечника. По некоторым данным, это состояние возникает и при длительном приеме препаратов, снижающих кислотность.
В то же время функциональные заболевания, сопровождающиеся нарушением моторики кишечника, которые мы считаем более легкими, также могут приводить к этому синдрому. В этом случае замедляется процесс очищения кишечника от непереваренных излишков пищи. В результате этого количество бактерий снова увеличивается и может проявляться дискомфортом, вздутием живота, тошнотой, а в тяжелых случаях - диареей, мальабсорбцией и потерей веса.
- При каких заболеваниях возникает чувство вздутия живота ввиду замедления движения газов в пищеварительной системе?
- Любое заболевание, сопровождающееся нарушением двигательной функции (гастропарез, постфундопликационные и многие послеоперационные состояния, псевдообструкция тонкого кишечника, хронический запор), может привести к метеоризму. Гастропарез и псевдообструкция могут наблюдаться при многих заболеваниях (сахарный диабет, склеродермия, амилоидоз, генетические заболевания, паранеопластический синдром и другие эндокринологические заболевания). Острая непроходимость кишечника встречается при нарушениях обмена веществ, сердечно-сосудистых и системных заболеваниях.
Говоря о вздутии живота, нельзя забывать о синдроме раздраженного кишечника. Существует несколько теорий и механизмы здесь все еще изучаются. Изменяются как транзит, так и моторика газа в кишечнике, и порой пациент становится сверхчувствительным даже к нормальному количеству газа, которое вызывает боль и вздутие живота.
Другие причины включают аэрофагию, эндокринопатии, инфаркт нижней стенки миокарда и многие лекарственные препараты (опиаты, блокаторы кальциевых каналов, антидепрессанты и другие), которые влияют на двигательную функцию кишечника и могут вызывать метеоризм.
- Что такое аэрофагия?
- Аэрофагия — повышенное заглатывание воздуха при еде. Воздух попадает в желудок, вызывая неприятные ощущения. Она может быть вызвана такими распространенными привычками, как быстрый прием пищи, жевание жвачки и курение. Психологические состояния - депрессия, синдром гипервентиляции, чрезмерное заглатывание воздуха через рот во время сна у людей с апноэ во сне - также способствуют развитию аэрофагии. При этом он может быть вызван и другими хроническими серьезными причинами после ларингэктомии. Помимо ощущения метеоризма, он проявляется отрыжкой — отрицательное давление в груди выталкивает проглоченный воздух обратно в пищевод, откуда воздух выталкивается через рот.
- Как проводится лечение пациентов с этими жалобами?
- В первую очередь проводится сбор фундаментального анамнеза. На этом этапе важен каждый фактор: когда все началось, какие еще жалобы у пациента, его психологическое состояние, есть ли симптомы во время сна и бодрствования, какие лекарства принимает и др. Главное — исключить серьезные органические причины. Следует обратить внимание на кожу, суставы и вес пациента. Параллельно проводятся лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, кала, электролитов, сахара в крови, альбумина, общего белка, коагулограмма, почечные и печеночные пробы, порой кортизол и серологические маркеры). При необходимости для диагностики могут использоваться рентгенография, гастроскопия, колоноскопия, гастроманометрия и сцинтиграфия, дыхательные тесты.
- Какова тактика лечения после постановки диагноза?
- При наличии органической причины обязательно проводится специфическое лечение. Иногда может потребоваться хирургическое вмешательство. В других случаях применяется индивидуальный подход, то есть здоровый образ жизни, правильное питание и медикаментозная терапия. Для реабилитации хороший эффект также дает санаторно-курортное лечение.