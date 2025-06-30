США могут вернуть Турцию

Анкара и Вашингтон до конца 2025 года могут решить вопрос о возвращении Турции в программу производства истребителей-бомбардировщиков F-35, от участия в которой она была исключена после покупки турецкой стороной российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом в интервью Anadolu заявил посол США в Турции Томас Баррак.

«Решения по F-35 можно достичь к концу этого года», - сказал он.

По его словам, тема F-35 давно стоит на повестке дня, США и Турция хотят оставить этот вопрос в прошлом. Баррак предположил, что президенты США и Турции дадут соответствующие указания.

Посол также добавил, что Конгресс США готов снова заняться данной проблемой: «В ближайшие несколько месяцев вы увидите новую встречу между нашими двумя лидерами и двумя министрами иностранных дел, возобновление двусторонней повестки дня, все эти вопросы, которые обсуждались в течение пяти лет».

Баррак отметил, что самолеты F-35 и F-16 - важная составляющая оборонного потенциала Турции.