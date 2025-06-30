Армения начнет помогать Украине в войне с Россией

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13:02 3403

Армения готова приступить к обсуждению с Азербайджаном места и даты подписания мирного договора. Об этом заявил на пресс-конференции армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Армения конструктивна. Мы готовы начать переговоры с Азербайджаном относительно места и времени подписания мирного соглашения», - сказал министр.

По словам Мирзояна, Армения и Евросоюз (ЕС) официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере. «Начало консультаций в сфере обороны и безопасности является важным шагом для приведения рамок нашего сотрудничества в соответствие с современными вызовами и приложения дополнительных усилий для их преодоления», – заявил он.

Мирзоян также сообщил, что обсудил с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас предоставление помощи Арменией в рамках Европейского фонда мира, именно из этого фонда ЕС закупает оружие для Украины.

Комментируя заявления главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что «если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу», армянский министр посоветовал ему «не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Республики Армения».

Каллас, в свою очередь, заявила, что ЕС «воодушевлены процессом урегулирования между Арменией и Азербайджаном, мы хотели бы, чтобы этот процесс был завершен как можно скорее». «Я здесь с четким посланием: ЕС и Армения никогда не были ближе, чем сейчас. Сегодня мы совместно запустили консультации Армения-ЕС в сфере безопасности и обороны», - сказала Каллас.

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