Захарова об операции в офисе Sputnik Азербайджан

Россия «обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Азербайджанская сторона не допускает дипломатов РФ до российских журналистов без объяснения причин», — сказала она.