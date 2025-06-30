Захарова об операции в офисе Sputnik Азербайджан

Россия «обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Азербайджанская сторона не допускает дипломатов РФ до российских журналистов без объяснения причин», — сказала она.
June 30, 2025
*** 14:36
Сотрудники российского посольства уже выехали к офису Sputnik Азербайджан в Баку, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«По моей информации, сотрудники нашего посольства в Баку уже выехали к офису нашего Спутника, где сейчас проходит спецоперация», – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, среди сотрудников издания есть граждане России.
*** 13:04
В бакинском офисе Sputnik Азербайджан проводится полицейская операция, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.
Ведомство пообещало предоставить дополнительную информацию.