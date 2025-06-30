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Захарова об операции в офисе Sputnik Азербайджан

видео; обновлено 15:14
15:14 5542

Россия «обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Азербайджанская сторона не допускает дипломатов РФ до российских журналистов без объяснения причин», — сказала она.

*** 14:36 

Сотрудники российского посольства уже выехали к офису Sputnik Азербайджан в Баку, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«По моей информации, сотрудники нашего посольства в Баку уже выехали к офису нашего Спутника, где сейчас проходит спецоперация», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, среди сотрудников издания есть граждане России.

*** 13:04 

В бакинском офисе Sputnik Азербайджан проводится полицейская операция, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Ведомство пообещало предоставить дополнительную информацию.

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