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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Самвел Карапетян не пойдет на сделку с Пашиняном

13:10 1416

Давид Казинян, врио гендиректора ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащей ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, заявил, что бизнесмен не пойдет на сделку в обмен на освобождение.

С 18 июня предприниматель находится под арестом в Армении по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

«Путем давления с ним договориться невозможно»,— сказал Давид Казинян на пресс-конференции, которого цитирует РИА Новости. Так он прокомментировал планы правительства Армении национализировать компанию. Заявления властей о том, что в случае национализации зарплаты сотрудников повысятся на 30%, Казинян назвал мифом.

Компания «Электрические сети Армении» обслуживает более 1 млн потребителей и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей Армении. В июне Никол Пашинян заявил, что «Электрические сети Армении» намеренно создали энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. Он дал руководству компании месяц (до 21 июня) на возмещение убытков населению. Комиссия по регулированию общественных услуг позднее уточнила, что штраф за нарушения составляет 10 млн драмов (около $26 тыс.). Представители компании сообщили, что не знают, о каком ущербе идет речь.

О планах правительства Армении национализировать «Электрические сети» стало известно вскоре после того, как Самвелу Карапетяну выдвинули обвинения и арестовали на два месяца.

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