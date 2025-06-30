Россия предъявляет Украине новые абсурдные требования

Москва намерена потребовать от Киева прекратить обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Западе для завершения войны, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. «Участие или соучастие других стран [в войне с Россией] является ключевым моментом, который должен быть остановлен в любом виде. И в виде поставок вооружений и обучения украинских боевиков в том числе. Все это — прямое соучастие в конфликте. Демонстрация стремления его урегулировать — прекращение этих программ», — сказал Мирошник.

На данный момент в западных странах действует несколько программ обучения солдат ВСУ. Великобритания проводит миссию Interflex, а Евросоюз — EUMAM. Также США принимают участие в подготовке на территории своих баз в Германии, где украинские военные осваивают стандарты НАТО по ведению боевых действий. В общей сложности обучение на Западе прошли более 200 тыс. украинских военных.

В Совете Федерации назвали подобные программы «враждебными» по отношению к России. «Любое содействие Украине для продолжения ею боевых действий и подготовки террористических операций абсолютно точно не содействует урегулированию конфликта», — подчеркнул зампред Совфеда Константин Косачев. Проректор Дипломатической академии Олег Карпович заявил, что в ходе войны Россия добивается «демилитаризации» Украины. «Только уничтожение всей системы, при которой наши оппоненты используют украинских жителей в рамках гибридной войны против Москвы, позволит приблизить достижение целей СВО», — сказал он.

До этого замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия «в рамках мирного урегулирования конфликта» будет требовать от Украины «избавиться от поставленного Западом оружия». По его словам, «оно создает угрозу безопасности не только России, но и западных стран». Также Россия требует от Киева установить предельную численность ВСУ, вооружений и военной техники, распустить «националистические формирования» в составе армии и Нацгвардии, признать аннексию Москвой Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и вывести с их территории войска. Кроме того, от Киева требуется отказаться от вступления «в военные союзы и коалиции, а также ввести запрет на размещение в стране иностранных войск, военных баз и инфраструктуры».

Помимо этого, Украина должна подтвердить статус государства, не обладающего ядерным оружием, с установлением запрета на его прием, транзит и размещение. Отдельно Москва требует от Киева «обеспечить полноту прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения», придать «русскому статус официального языка и снять все действующие санкции с России». Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложенные условия окончания войны ультиматумом, который никто не станет воспринимать всерьез.