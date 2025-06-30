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Венгрия блокирует деньги для Армении

13:35 1510

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас фактически подтвердила сообщение СМИ о том, что Венгрия блокирует предоставление Армении средств из Фонда мира.

Отвечая на пресс-конференции 30 июня в Ереване на вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения о вето на предоставление дополнительных средств РА из европейского Фонда мира, Каллас разъяснила, что ЕС состоит из 27 суверенных стран, имеющих собственное мнение, а решения принимаются консенсусом.

«Это процесс. Пытаемся найти решение. Да, решения нет, но пытаемся найти решение», - оптимистично заверила Каллас.

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