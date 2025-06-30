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Реакция омбудсмена России на обращение Сабины Алиевой

13:35 3396

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержаниями и арестами азербайджанцев в Екатеринбурге, а также обратилась по данному делу в Генеральную прокуратуру РФ.

«В мой адрес обратилась Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня. Обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Она сказала, что находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тесно взаимодействует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

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