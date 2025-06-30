Кремль сожалеет… после решения Баку

Россия «заинтересована развивать добрые отношения» с Азербайджаном, но «сожалеет о принятых Баку решениях», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Азербайджана на события в Екатеринбурге.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», - сказал он.

Песков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Москва сожалеет о решениях Баку по отмене мероприятий по линии РФ в связи с событиями в Екатеринбурге: «Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий…»

Кроме того, Песков также сказал, что разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в повестке дня нет: «В настоящий момент в повестке дня такого разговора нет, но, с другой стороны, если он потребуется, он состоится в самые сжатые сроки».