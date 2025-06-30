USD 1.7000
EUR 1.9944
RUB 2.1616
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Руфата Сафарова не отпустили под домашний арест. А потерпевший не явился в суд

13:56 1451

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении правозащитника Руфата Сафарова, обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, заседание прошло под председательством судьи Айгюн Курбановой. Потерпевший Н.Имамгулиев на заседании не присутствовал. Руфат Сафаров не возражал против проведения подготовки без участия потерпевшего.

Адвокат обвиняемого Эльчин Садыгов ходатайствовал о том, чтобы его подзащитного вывели из стеклянной кабины и позволили сесть рядом с ним. Суд удовлетворил ходатайство, и Р.Сафаров был выведен из стеклянной кабины и разместился рядом со своим защитником.

Далее были уточнены анкетные данные обвиняемого.

В продолжение заседания адвокат Э.Садыгов подал ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Руфата Сафарова с ареста на домашний арест. Суд отклонил данное ходатайство.

Судебное разбирательство назначено на 14 июля.

Руфата Сафарова задержали 3 декабря прошлого года. В Управлении полиции Бинагадинского района ему были предъявлены обвинения по статьям 221.1 (хулиганство), 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершённое общественно опасным способом или с хулиганскими намерениями) и 178.3.2 (мошенничество, причинившее крупный ущерб) Уголовного кодекса.

Тела братьев Сафаровых передали родственникам
Тела братьев Сафаровых передали родственникам обновлено 15:17
15:17 1778
Норвежские истребители будут охранять военную помощь для Украины
Норвежские истребители будут охранять военную помощь для Украины
14:12 1157
Захарова об операции в офисе Sputnik Азербайджан
Захарова об операции в офисе Sputnik Азербайджан видео; обновлено 15:14
15:14 5585
Реакция омбудсмена России на обращение Сабины Алиевой
Реакция омбудсмена России на обращение Сабины Алиевой
13:35 3405
Иран и угрожает, и хочет переговоров
Иран и угрожает, и хочет переговоров
13:31 1475
Китай соединил Азербайджан с Европой
Китай соединил Азербайджан с Европой
13:27 2203
Украинская армия идет вперед
Украинская армия идет вперед ISW
10:54 6148
Армения начнет помогать Украине в войне с Россией
Армения начнет помогать Украине в войне с Россией
13:02 3421
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
12:19 2654
Лавров предупредил Армению
Лавров предупредил Армению
11:32 4733
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла
03:13 7629

ЭТО ВАЖНО

Тела братьев Сафаровых передали родственникам
Тела братьев Сафаровых передали родственникам обновлено 15:17
15:17 1778
Норвежские истребители будут охранять военную помощь для Украины
Норвежские истребители будут охранять военную помощь для Украины
14:12 1157
Захарова об операции в офисе Sputnik Азербайджан
Захарова об операции в офисе Sputnik Азербайджан видео; обновлено 15:14
15:14 5585
Реакция омбудсмена России на обращение Сабины Алиевой
Реакция омбудсмена России на обращение Сабины Алиевой
13:35 3405
Иран и угрожает, и хочет переговоров
Иран и угрожает, и хочет переговоров
13:31 1475
Китай соединил Азербайджан с Европой
Китай соединил Азербайджан с Европой
13:27 2203
Украинская армия идет вперед
Украинская армия идет вперед ISW
10:54 6148
Армения начнет помогать Украине в войне с Россией
Армения начнет помогать Украине в войне с Россией
13:02 3421
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
12:19 2654
Лавров предупредил Армению
Лавров предупредил Армению
11:32 4733
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла
03:13 7629
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться