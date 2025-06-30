Руфата Сафарова не отпустили под домашний арест. А потерпевший не явился в суд

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении правозащитника Руфата Сафарова, обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве.

Как сообщает haqqin.az, заседание прошло под председательством судьи Айгюн Курбановой. Потерпевший Н.Имамгулиев на заседании не присутствовал. Руфат Сафаров не возражал против проведения подготовки без участия потерпевшего.

Адвокат обвиняемого Эльчин Садыгов ходатайствовал о том, чтобы его подзащитного вывели из стеклянной кабины и позволили сесть рядом с ним. Суд удовлетворил ходатайство, и Р.Сафаров был выведен из стеклянной кабины и разместился рядом со своим защитником.

Далее были уточнены анкетные данные обвиняемого.

В продолжение заседания адвокат Э.Садыгов подал ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Руфата Сафарова с ареста на домашний арест. Суд отклонил данное ходатайство.

Судебное разбирательство назначено на 14 июля.

Руфата Сафарова задержали 3 декабря прошлого года. В Управлении полиции Бинагадинского района ему были предъявлены обвинения по статьям 221.1 (хулиганство), 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершённое общественно опасным способом или с хулиганскими намерениями) и 178.3.2 (мошенничество, причинившее крупный ущерб) Уголовного кодекса.