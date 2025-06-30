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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Иранцев будут бить плетьми за использование интернета от Маска

14:05 710

Парламент Ирана проголосовал за запрет и жестокие наказания за использование сервиса спутникового интернета Starlink от Илона Маска, сообщает агентство dpa. В стране может быть запрещено проводить любые операции с оборудованием Starlink и системами, не прошедшими внутреннюю сертификацию. Согласно закону, за нарушения будут не только штрафовать и сажать в тюрьму на два года, но и наносить удары плетью.

С начала года в Иране резко возросло количество пользователей Starlink, которые покупали оборудование нелегально и по завышенным ценам, чтобы обойти государственную цензуру. По данным West Asia News Agency, за последние два года число пользователей достигло 30 тысяч. Терминал Starlink стоит более $2 тыс. на черном рынке, что в 20 раз превышает среднюю зарплату, и его стоимость недоступна большинству иранцев.

В середине июня, во время 12-дневной войны с Израилем, Иран практически отключил интернет по всей стране, согласно данным Netblocks. 15 июня Илон Маск сообщал в соцсетях, что Starlink активирован над Ираном.

Парламент Ирана также принял закон об ужесточении наказаний за шпионаж и сотрудничество с иностранцами. Согласно нему, сотрудничество с иностранными организациями может караться смертной казнью. Этот закон, а также запрет Starlink требуют одобрения Совета стражей Конституции, но часто такое согласие является лишь формальностью.

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