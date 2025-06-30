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Норвежские истребители будут охранять военную помощь для Украины

14:12 1159

Норвегия усилит свой вклад в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Этой осенью истребители F-35 будут направлены в Польшу, в том числе в аэропорт Жешув, cообщило Минобороны королевства в соцсети Х.

Согласно сообщению, миссия направлена на защиту воздушного пространства Польши и ключевого логистического узла помощи Украине.

«Это жизненно важный вклад. Мы помогаем гарантировать, что поддержка для Украины дойдет до места назначения и что Украина сможет продолжать свою борьбу за свободу», — заявил министр обороны Торе О. Сандвик.

В министерстве подчеркнули, что операция была тщательно спланирована с учетом необходимости сохранения национальной боеготовности и безопасности Норвегии.

Жешув — город на юго-востоке Польши, расположенный примерно в 80 километрах от границы с Украиной. Он стал стратегическим центром Запада по поддержке Украины, через который с начала полномасштабной войны идет значительная часть поставок.

С 2022 года Жешув — основная транзитная точка для поставок оружия, техники, гуманитарной помощи и снаряжения из стран НАТО в Украину.

Аэропорт Ржешув-Ясьонка оснащён удлинённой взлётно-посадочной полосой, приспособленной для приёма тяжёлых военных самолётов, включая американские C-17.

Город прикрыт системами ПВО, включая американские Patriot, а также сюда перебрасываются самолёты НАТО, в том числе F-35. В районе размещены военные контингенты США и других союзников, а также склады с техникой и боеприпасами.

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