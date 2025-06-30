Тела братьев Сафаровых передали родственникам

В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел погибших в Екатеринбурге братьев Сафаровых. Об этом сообщил АПА заместитель главного редактора 525-ci qəzet Сейфаддин Гусейнли, брат Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых в ходе операции российских силовиков в Екатеринбурге.

По его словам, братьев похоронят в Агджабеди рядом с родителями.