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Тела братьев Сафаровых передали родственникам

обновлено 15:17
15:17 1784

В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел погибших в Екатеринбурге братьев Сафаровых. Об этом сообщил АПА заместитель главного редактора 525-ci qəzet Сейфаддин Гусейнли, брат Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых в ходе операции российских силовиков в Екатеринбурге.

По его словам, братьев похоронят в Агджабеди рядом с родителями.

* * * 14:18

Тела братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, убитых 27 июня во время массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге, переданы членам их семей, сообщает Report.

Отмечается, что тела братьев находились в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга. Ожидается, что тела будут доставлены в Азербайджан в 20:30 по бакинскому времени.

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