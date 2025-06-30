Евросоюз выделит миллионы «на поддержку демократии» в Армении

Евросоюз выделит Армении 270 млн евро в течение 2024–2027 годов на реформы и поддержку демократии. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

По ее словам, средства пойдут на поддержку экономических реформ, укрепление демократии и развитие отношений между Ереваном и Брюсселем.

«ЕС и Армения никогда не были так близки, как сейчас», — отметила Каллас.

Также она подчеркнула, что Евросоюз будет поддерживать «свободу слова и независимых СМИ в стране».