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Евросоюз выделит миллионы «на поддержку демократии» в Армении

14:30 590

Евросоюз выделит Армении 270 млн евро в течение 2024–2027 годов на реформы и поддержку демократии. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

По ее словам, средства пойдут на поддержку экономических реформ, укрепление демократии и развитие отношений между Ереваном и Брюсселем.

«ЕС и Армения никогда не были так близки, как сейчас», — отметила Каллас.

Также она подчеркнула, что Евросоюз будет поддерживать «свободу слова и независимых СМИ в стране».

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