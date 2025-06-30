Апелляционный суд отказал Гусейну Абдуллаеву

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор бывшему депутату Гусейну Абдуллаеву.

Как сообщает haqqin.az, решение было объявлено на заседании под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли. Суд признал законным приговор в отношении бывшего депутата, жалоба Абдуллаева не была удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Гусейна Абдуллаева в 2019 году приговорили к 6 годам тюрьмы. В марте 2024 года в отношении экс-депутата было возбуждено новое уголовное дело: его обвинили в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Абдуллаева привлекли в качестве обвиняемого по статье 193-1.3.2 (легализация крупной суммы имущества, полученного преступным путем) УК Азербайджана. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2025 года он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Абдуллаев не признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям. Он подал апелляцию на оправдательный приговор.