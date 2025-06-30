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Апелляционный суд отказал Гусейну Абдуллаеву

14:48 544

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор бывшему депутату Гусейну Абдуллаеву.

Как сообщает haqqin.az, решение было объявлено на заседании под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли. Суд признал законным приговор в отношении бывшего депутата, жалоба Абдуллаева не была удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Гусейна Абдуллаева в 2019 году приговорили к 6 годам тюрьмы. В марте 2024 года в отношении экс-депутата было возбуждено новое уголовное дело: его обвинили в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Абдуллаева привлекли в качестве обвиняемого по статье 193-1.3.2 (легализация крупной суммы имущества, полученного преступным путем) УК Азербайджана. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2025 года он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Абдуллаев не признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям. Он подал апелляцию на оправдательный приговор.

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