Израиль призывает жителей Газы эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник обратилась к населению городов Газа и Джебалия в секторе Газа с призывом покинуть эти районы в связи с боевыми действиями. Об этом сообщает портал Ynet.

«ЦАХАЛ с огромной силой действует в этих районах. Военные операции продолжатся, усилятся… для вашей безопасности немедленно уходите на запад, а потом на юг в Аль-Маваси по дороге ар-Рашид», - заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

В то же время «Аль-Арабия» сообщает о массированных бомбардировках на севере сектора Газа. По некоторым данным, израильские танки вошли в район эз-Зейтун на востоке города Газы. По информации палестинской стороны, от израильских ударов в понедельник погибли 25 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что стороны конфликта в секторе Газа уже на этой неделе, возможно, заключат соглашение о перемирии. В понедельник ожидается прибытие в Вашингтон министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера для обсуждения Газы, Ирана, региональных вопросов.