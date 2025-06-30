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«Формула-1» в Баку перенесена из-за Дня памяти

Отдел спорта
15:26 3652

«Формула-1» и Международная федерация автоспорта (FIA) согласились перенести дату Гран-при Азербайджана в 2026 году.

Гонка должна была состояться в воскресенье 27 сентября. Но «по просьбе азербайджанского промоутера и соответствующих государственных заинтересованных сторон «Формула-1» и FIA договорились о переносе Гран-при Азербайджана 2026 года на субботу 26 сентября», говорится в заявлении «Формулы-1».

Как известно, 27 сентября в Азербайджане День памяти шехидов Второй Карабахской войны.

В 2025 году Гран-при Азербайджана состоится 21 сентября.

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