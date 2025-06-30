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Российская армия уже в Днепре?

16:13 2487

Согласно карте, опубликованной аналитическим проектом DeepState, российские войска продвинулись сразу на шести участках на юге Донецкой области, вблизи границы с Днепропетровской, от Шевченко до Ялты.

В украинской армии прорыв россиян в область отрицают: «Идут очень активные бои в селах, расположенных у административной границы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону», — заявил представитель группировки «Хортица» Виктор Трегубов.

Прорыв опровергает и пресс-офицер 3-й бригады Нацгвардии «Спартан», которая базируется на Покровском направлении.

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