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CША разрешили России достроить АЭС

16:19 1369

США разрешили ряду находящихся под санкциями российских банков проводить операции, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Соответствующую лицензию в пятницу, 27 июня, выдало OFAC — подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами.

Согласно документу, сопровождать строительство венгерской АЭС до 19 декабря 2025 года смогут Газпромбанк, Внешэкономбанк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие», Альфа-банк, Росбанк, банки «Зенит» и «Санкт-Петербург». Также исключение из санкций по этому проекту сделано для Национального клирингового центра и страховых компаний, принадлежащих перечисленным кредитным организациям.

В «Росатоме», который занимается строительством АЭС в Венгрии, подтвердили снятие ограничений. Сама госкорпорация не находится под американскими санкциями, поскольку США закупают в России обогащенный уран. Однако до этого Вашингтон блокировал реализацию «Пакш-2», не разрешая платежи через подсанкционные банки в адрес «Росатома». Так, в предыдущей версии лицензии OFAC прямо указывалось, что Газпромбанк может проводить транзакции, относящиеся к гражданской ядерной энергии, но за исключением АЭС в Венгрии.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что такое решение было принято «по политическим мотивам» администрацией президента США Джо Байдена. Однако теперь, по его словам, в Вашингтоне «появился президент, который считает Венгрию другом». Сийярто выразил благодарность Дональду Трампу за снятие ограничений. «Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС «Пакш», продолжается в России и Франции. Теперь строительство может получить новый импульс на месте в Пакше», — добавил глава венгерского МИДа.

Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве на АЭС «Пакш» двух новых энергоблоков № 5 и 6 («Пакш-2») в 2014 году. Общая стоимость проекта оценивается в 12,5 млрд евро. В августе 2022 года венгерское управление по атомной энергетике выдало «Росатому» лицензию на возведение энергоблоков, а в мае 2023-го Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.

В ноябре того же года стало известно, что правительство Венгрии и российская госкорпорация подписали график работ. Подключение двух новых энергоблоков АЭС в сеть было намечено на начало 2030-х годов. Однако в ноябре 2024 года Газпромбанк, через который между Россией и Венгрией шли расчеты по проекту, попал под санкции США, что поставило под вопрос его реализацию.

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