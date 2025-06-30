Премьер Пакистана едет в Баку

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует 3 июля посетить Азербайджан с двухдневным официальным визитом, пишут пакистанские СМИ. Отмечается, что Шариф примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
«Этот визит имеет большое дипломатическое и экономическое значение, поскольку направлен на укрепление регионального сотрудничества и двусторонних связей со странами-участницами ОЭС», - отмечают СМИ.
Издания со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Пакистана сообщают, что по итогам визита планируется подписание нескольких соглашений о взаимном сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании.