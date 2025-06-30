На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку

Часть 2. Начало смотрите в первой части по ссылке: https://haqqin.az/news/349689) В первой части этой статьи мы коснулись проблем, обусловивших необходимость трансформации Баку в комфортный для людей мегаполис, в продолжении вкратце расскажем об основных направлениях этого процесса и успешной практике передовых городов мира, которая может стать вдохновляющим примером. Основные изменения в азербайджанской столице в рамках трансформации в город для людей включают развитие общественного транспорта, улучшение условий для пешеходов и пользователей микромобильных средств, а также создание комфортных городских пространств. Касаясь реализуемых реформ в системе общественного транспорта, мы неоднократно констатировали растущее число положительных отзывов и среди пассажиров, и на страницах СМИ о функционировании специальных автобусных полос. То же самое можно сказать о получающем размах расширении пешеходных зон и создании инфраструктуры микромобильности, новым примером чему служит недавняя реконструкция сквера Хагани и площади у станции метро «28 Мая». Первые результаты этого процесса свидетельствуют об успешном применении в нашей столице практики, доказавшей эффективность на примере многих мегаполисов мира. (фото – площадь у ст. метро «28 Мая» - до и после)

Создание велодорожек и развитие инфраструктуры микромобильности как одно из направлений формирования комфортного городского пространства способствует снижению автомобильного трафика, улучшению экологии и повышению качества жизни. В Амстердаме, Копенгагене, Париже, Нью-Йорке и других городах развитие велоинфраструктуры стало приоритетом городской политики. Амстердам вообще считается велосипедной столицей мира, а количество этого двухколесного транспорта в Нидерландах в целом практически один в один равно числу жителей страны. Многие жители крупных европейских городов ежедневно используют велосипеды для передвижения по городу, а власти инвестируют значительные средства в расширение сети велодорожек.

Полосы микромобильности на улице Азиза Алиева и ее увязка с полосой на улице Истиглалият обеспечили прямой доступ к Приморскому бульвару. Пешеходные пространства позволяют также организовывать на них различные мероприятия – свежий пример тому - проводимые с начала мая на улице Азиза Алиева стрит-фестивали электронной музыки, которые, став новой традицией по примеру распространенных во всем мире городских уличных вечеринок block party или street party, дарят горожанам и гостям столицы ощущения, сравнимые с атмосферой европейских городов. Мы не зря несколько раз упомянули подобные шаги в мегаполисах разных стран, на практике доказавшие свою эффективность. Среди успешных примеров можно упомянуть площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке, улицу Стрёгет в Копенгагене, центральную площадь Мюнхена - Мариенплац. Эти территории стали знаковыми местами и важными центрами городской жизни, превратившись в современные достопримечательности.

Все это позитивно влияет на модернизацию городской инфраструктуры не только в плане функциональности, но и чисто эстетически: новые зеленые электробусы, символизируя заботу об окружающей среде, добавляют ярких красок в стремительно меняющийся облик города. То же самое можно сказать о красных электрических такси, а их новые белые «собратья» как элемент стандартизации смотрятся гораздо лучше, чем прежние - разноцветные, отжившие свой срок автомобили. К слову, белые такси – это тоже своеобразный тренд во многих странах. По данным портала The Taxi Center (https://www.thetaxicentre.com/news/taxi-colours-from-around-the-world), белый - самый распространенный цвет этих автомобилей по всему миру – более 73% (речь не только о сплошной белой окраске, но и преимущественно белой в сочетании с незначительными участками другого цвета).

Развитие инфраструктуры микромобильности способствует популяризации альтернативных способов передвижения и здорового образа жизни. В Азербайджане также продолжаются инвестиции в эту сферу и информационные кампании для стимулирования использования велосипедов и скутеров. При расширении сети полос микромобильности особое внимание уделяется их интегрированности. Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в столице продолжается работа над увеличением их протяженности не только в центральных кварталах, но и на других участках города. В планах доведение этого показателя до 100 километров.

Планируемые и уже реализованные в Баку подобные проекты, в том числе площадь у станции метро «28 Мая», где сочетаются мультимодальный хаб и пешеходная зона, перекликаются с лучшими практиками крупных городов мира и удачно вписываются в тенденции улучшения городской среды. При этом у нас есть и собственный успешный опыт: некоторым из упомянутых выше популярных пешеходных зон в центральных кварталах Баку не один десяток лет.

Что же касается создания пешеходных зон, то здесь есть множество очень удачных примеров по всему миру, в том числе по развитию сети пешеходных маршрутов, связывающих различные части города. Если рассматривать последний пункт, то и здесь Баку есть чем гордиться - с ограничением движения автомобилей на площади у крепостных ворот, на самой территории Ичери шехер и улице Азиза Алиева удалось сформировать огромное пространство для прогулок от улицы Низами, Площади фонтанов и уже упомянутого сквера Хагани до Приморского парка.