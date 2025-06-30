Граждане пришли к Кямаледдину Гейдарову, и он их не разочаровал

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в соответствии с графиком приёма граждан руководителями центральных исполнительных органов в регионах страны министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров 30 июня 2025 года провёл приём жителей Шемахинского и Гобустанского районов в административном здании Шемахинского Олимпийского центра в городе Шемахе.

Большинство проблем, озвученных гражданами на встрече с главой МЧС, были решены на месте. По остальным проблемам были даны поручения руководителям соответствующих структур ведомства.

Наряду с министром, приём граждан провели также его заместители и руководители соответствующих структурных подразделений и учреждений министерства.