Новые назначения в руководстве Kapital Bank

Джавид Мирзаев в 2000-2004 годах получил степень бакалавра по специальности «Финансы и кредит» в Азербайджанском государственном экономическом университете, в 2006-2009 годах окончил магистратуру по специальности «Государственное регулирование экономики». В 2018-2020 годах прошел программу Executive MBA в Лондонской школе бизнеса (London Business School). Он начал свою карьеру в Центральном банке Азербайджана в должности экономиста и впоследствии занял пост руководителя отдела внешнего контроля департамента банковского надзора. С 2014 года продолжает профессиональную деятельность в Kapital Bank. За это время работал директором департамента управления рисками и главным риск-менеджером банка. С 2019 года является членом правления банка.

Решением Наблюдательного совета OАО Kapital Bank в банке осуществлены несколько новых назначений. Так, член правления и главный риск-менеджер Джавид Мирзаев назначен на должность главного управляющего по розничному бизнесу.

Согласно другому решению Наблюдательного совета, Агарза Бахшиев, ранее возглавлявший Офис организационных рисков и информационной безопасности банка, получил новые полномочия. Отныне он будет продолжать свою деятельность в качестве члена правления и главного риск-менеджера банка.

Отметим, что Агарза Бахшиев в 2006-2010 годах получил степень бакалавра по специальности «Международная экономика» в Азербайджанской государственной нефтяной академии. В 2010-2013 годах завершил магистратуру по экономике в Лозаннском университете (Швейцария). Свою карьеру в банковском секторе начал в 2007 году. В 2012-2014 годах занимал руководящие посты в Unibank, а в 2014-2015 годах продолжил управленческую деятельность в DemirBank. Агарза Бахшиев c 2015 года работает в Kapital Bank. За этот период занимал должности руководителя отдела ERM и аналитики, заместителя директора и директора по управлению рисками, а также руководителя Офиса организационных рисков и информационной безопасности.

После последних изменений правление Kapital Bank продолжит свою деятельность в составе семи человек под руководством Фарида Гусейнова.

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