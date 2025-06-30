Худшее за полвека падение доллара

Динамика курса американской валюты также стала самой слабой за любые шесть месяцев подряд начиная с 2009 года.

С начала 2025 года индекс доллара к корзине мировых валют (DXY) упал более чем на 10%, что стало сильнейшим снижением американской валюты за первую половину года за последние полвека — с 1973 года, когда курс доллара обвалился на 15%, пишет Financial Times.

Индекс доллара США (DXY, USDX) измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют. В состав этой корзины входят евро (EUR), японская иена (JPY), британский фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF).

Издание указывает, что причинами слабости американской валюты стали торговая и экономическая политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, и опасения по поводу будущей независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США. Стечение этих факторов заставило инвесторов пересмотреть свое отношение к доллару. «Доллар стал мальчиком для битья в непредсказуемой политике Трампа 2.0», — описал текущую ситуацию FT валютный стратег ING Франческо Песоле.

Снижению курса доллара в этом году способствовали также растущие ожидания более агрессивного снижения ставок ФРС для поддержания экономики США. По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, большинство участников (48,8%) ожидают ставку ФРС на конец года на уровне 3,50–3,75%.

Financial Times отмечает, что снижение курса доллара опровергло массовые прогнозы начала года о том, что торговые войны Трампа нанесут больший ущерб мировым экономикам, в то же время укрепив американскую валюту. Вместо этого курс евро, который, по прогнозам нескольких банков Уолл-стрит, в этом году должен был снизиться до паритета с долларом, вырос на 13%, до $1,17.

На торгах в понедельник, 30 июня, курс доллара в моменте снижался на 0,2% в ожидании проведения в Сенате США голосования по законопроекту Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, известному как «Большой прекрасный законопроект» (The Big Beautiful Bill). Как отмечает FT, законодательная инициатива привнесет дополнительные $3,2 трлн к госдолгу США в течение предстоящего десятилетия.

В конце прошлой недели курс доллара обновил трехлетний минимум. В четверг, 26 июня, индекс доллара DXY в моменте снижался ниже $97, что стало самым низким значением с 1 марта 2022 года. Снижение курса американской валюты было вызвано опасениями за будущую независимость Федеральной резервной системы (ФРС) США и более ранним снижением ставки из-за возможной замены главы регулятора.