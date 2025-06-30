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Глава Минздрава обратился к выпускникам Медуниверситета

18:29 1261

Неоценима роль исторических личностей в становлении медицинского образования в Азербайджане. Эти мысли на встрече с выпускниками Азербайджанского медицинского университета озвучил министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По словам министра, общенациональный лидер Гейдар Алиев, считавший охрану здоровья населения одним из важнейших направлений политики Азербайджана, предпринял необходимые меры по развитию и укреплению материально-технической базы отечественного здравоохранения. Строительство нового учебного корпуса Азербайджанского медицинского университета и создание первой учебной клиники АМУ также связаны с именем общенационального лидера. Выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифу Алиеву с Азербайджанским медицинским университетом связывали неразрывные узы. Вклад, внесенный академиком Зарифой ханум Алиевой в медицинскую науку и образование, также является моральной опорой.

Теймур Мусаев на встрече с выпускниками также особо отметил, что государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения. По словам министра, под руководством президента Ильхама Алиева достигнуты значительные успехи в сфере здравоохранения, модернизируется инфраструктура, повышается качество медицинских услуг: «Первый вице-президент Мехрибан Алиева также вносит вклад в развитие этой сферы, уделяя внимание и заботу медицинским работникам».

Подготовка высококвалифицированных кадров для азербайджанского здравоохранения всегда является приоритетом, отметил министр здравоохранения.

По словам министра, каждый выпускник Азербайджанского медицинского университета играет важную роль в развитии системы здравоохранения страны: «Проводимые в этой сфере реформы еще раз подчеркивают важность подготовки медицинских работников, отвечающих современным требованиям, и возлагаемую на них большую ответственность».

Теймур Мусаев обратился к выпускникам с призывом: «Будьте уверены в своих знаниях, действуйте как мужественные и ответственные врачи». По словам министра, этот призыв к молодым врачам подчеркивает важность не только их профессиональной деятельности, но также моральной и гражданской ответственности во имя жизни и здоровья их пациентов.

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