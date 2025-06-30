Глава Минздрава обратился к выпускникам Медуниверситета

По словам министра, общенациональный лидер Гейдар Алиев, считавший охрану здоровья населения одним из важнейших направлений политики Азербайджана, предпринял необходимые меры по развитию и укреплению материально-технической базы отечественного здравоохранения. Строительство нового учебного корпуса Азербайджанского медицинского университета и создание первой учебной клиники АМУ также связаны с именем общенационального лидера. Выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифу Алиеву с Азербайджанским медицинским университетом связывали неразрывные узы. Вклад, внесенный академиком Зарифой ханум Алиевой в медицинскую науку и образование, также является моральной опорой.

Неоценима роль исторических личностей в становлении медицинского образования в Азербайджане. Эти мысли на встрече с выпускниками Азербайджанского медицинского университета озвучил министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Теймур Мусаев на встрече с выпускниками также особо отметил, что государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения. По словам министра, под руководством президента Ильхама Алиева достигнуты значительные успехи в сфере здравоохранения, модернизируется инфраструктура, повышается качество медицинских услуг: «Первый вице-президент Мехрибан Алиева также вносит вклад в развитие этой сферы, уделяя внимание и заботу медицинским работникам».

Подготовка высококвалифицированных кадров для азербайджанского здравоохранения всегда является приоритетом, отметил министр здравоохранения.

По словам министра, каждый выпускник Азербайджанского медицинского университета играет важную роль в развитии системы здравоохранения страны: «Проводимые в этой сфере реформы еще раз подчеркивают важность подготовки медицинских работников, отвечающих современным требованиям, и возлагаемую на них большую ответственность».

Теймур Мусаев обратился к выпускникам с призывом: «Будьте уверены в своих знаниях, действуйте как мужественные и ответственные врачи». По словам министра, этот призыв к молодым врачам подчеркивает важность не только их профессиональной деятельности, но также моральной и гражданской ответственности во имя жизни и здоровья их пациентов.