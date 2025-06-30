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Миллиарды Украине за счет российских активов

18:44 884

Канада передала Украине около 1,7 млрд долларов доходов от замороженных активов России в рамках инициативы G7. Об этом объявил в своем X премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Европейская правда».

Премьер сообщил, что Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA, которые являются средствами из доходов от замороженных на Западе российских активов.

Шмыгаль отметил, что вместе с этим траншем Украина с начала года получила уже около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов РФ.

«…Настаиваем на полной конфискации замороженных средств РФ. Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем», – отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Великобритания впервые подготовила пакет военной помощи Украине, профинансированный из доходов от замороженных российских активов.

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