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Посол Евросоюза отреагировал на избиения и аресты азербайджанцев в России

18:55 1462

Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил обеспокоенность «сообщениями о бесчеловечном обращении с азербайджанцами» в Екатеринбурге.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, приводящем даже к гибели людей, по вине российских сил безопасности. Мои мысли с жертвами и их семьями», - написал он в соцсети X.

Напомним, что 27 июня во время рейда российских силовиков в дома азербайджанцев в Екатеринбурге были убиты два человека, несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли, Зияддин и Гусейн Сафаровы. Накануне суд в Екатеринбурге арестовал нескольких азербайджанцев.

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