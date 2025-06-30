Посол Евросоюза отреагировал на избиения и аресты азербайджанцев в России

Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил обеспокоенность «сообщениями о бесчеловечном обращении с азербайджанцами» в Екатеринбурге.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами в России, приводящем даже к гибели людей, по вине российских сил безопасности. Мои мысли с жертвами и их семьями», - написал он в соцсети X.

Напомним, что 27 июня во время рейда российских силовиков в дома азербайджанцев в Екатеринбурге были убиты два человека, несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли, Зияддин и Гусейн Сафаровы. Накануне суд в Екатеринбурге арестовал нескольких азербайджанцев.