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Танкер с миллионом баррелей нефти взорвался возле Ливии

19:09 784

Танкер Vilamoura, перевозивший 1 млн баррелей нефти, взорвался у побережья Ливии. В настоящее время судно буксируют в Грецию для оценки повреждений. Об этом пишет Bloomberg.

Причина взрыва неизвестна, хотя танкер посещал российские порты для загрузки нефти. По данным греческой компании TMS Tankers, управляющей судном, взрыв привел к затоплению машинного отделения, но загрязнение окружающей среды не произошло, экипаж находится в безопасности.

По информации консалтинговой компании Vanguard Tech, это уже пятый случай взрыва на заходивших в российские порты танкерах с начала 2025 года. В последние месяцы ряд подобных инцидентов побудил судовладельцев проверять корпуса судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.

По данным Bloomberg, Vilamoura в апреле заходила в российский порт Усть-Луга, где загрузила казахстанскую нефть, а не российскую. В мае судно также было в терминале Каспийского трубопроводного консорциума возле порта Новороссийск, который преимущественно экспортирует нефть из Казахстана.

По данным консалтинговой компании по морским рискам Vanguard Tech, с начала года еще на четырех судах произошли взрывы. Все они недавно заходили в российские порты.

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