Трамп снимает с Сирии санкции

Президент США Дональд Трамп подпишет в течение дня указ о смягчении американских санкций в отношении Сирии. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS, аккредитованная при Белом доме, Дженнифер Джейкобс.

«Сегодня Трамп подпишет указ, касающийся ослабления санкций против Сирии» - написала она в X.

4 мая Трамп провел переговоры с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, это стало первой встречей руководителей двух стран за 25 лет. Американский лидер объявил, что Вашингтон приступит к отмене рестрикций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада.