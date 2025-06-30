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Трамп снимает с Сирии санкции

19:19 339

Президент США Дональд Трамп подпишет в течение дня указ о смягчении американских санкций в отношении Сирии. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS, аккредитованная при Белом доме, Дженнифер Джейкобс.

«Сегодня Трамп подпишет указ, касающийся ослабления санкций против Сирии» - написала она в X.

4 мая Трамп провел переговоры с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, это стало первой встречей руководителей двух стран за 25 лет. Американский лидер объявил, что Вашингтон приступит к отмене рестрикций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада.

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