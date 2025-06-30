Европа задыхается от рекордной жары. В Турции и Франции лесные пожары

Жаркая погода охватила большую часть Европы в конце минувшей недели: власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Об этом говорится в публикации BBC.
В Турции и Франции пожарные уже несколько дней борются с лесными пожарами. В частности, лесные пожары бушуют в Измире, западной провинции Турции. Из-за сильного ветра они быстро распространяются, эвакуированы несколько деревень и два городских района.
Во Франции лесные пожары начались в воскресенье на юго-западе департамента Од. Горело 400 гектаров, эвакуировали кемпинг и аббатство, сообщили власти. Пожары уже взяты под контроль, но еще не потушены. Температура там превысила 40 градусов по Цельсию, а пик температур ожидается во вторник и в среду.
В Италии СМИ опубликовали кадры, где люди бегут в море на прибрежном курорте Байя-Домиция недалеко от Неаполя, пока за ними пылает сосновый лес.
Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что в субботу в городе Эль-Гранадо в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия) на юго-западе страны температура воздуха достигла 46 градусов по Цельсию — это может стать рекордом для июня за всю историю наблюдений (предыдущий был зафиксирован в 1965 году в Севилье).
В Португалии температура в воскресенье достигла 46,6 °C , что тоже рекорд для июня. В некоторых районах Португалии, Италии и Хорватии действует красный уровень опасности; предупреждения также объявлены во Франции, Австрии, Бельгии, Венгрии, Сербии, Словении, Швейцарии и других странах.
В Италии 21 город в выходные находился в состоянии повышенной готовности из-за экстремальной жары, в том числе Милан, Неаполь, Венеция, Флоренция, Рим и Катания. Красный уровень опасности объявлен для 16 городов. Ломбардия, входящий в индустриальное ядро Северной Италии, планирует запретить работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня в ответ на просьбу профсоюзов, заявил глава региона.
В Барселоне женщина, которая убирала улицы, скончалась после окончания смены в субботу на фоне сильной жары. Власти расследуют ее смерть. В Италии больницы по всей стране сообщили о росте числа случаев теплового удара, особенно у пожилых людей, тех, кто страдает онкологическими заболеваниями, и бездомных, сообщил AFP вице-президент Итальянского общества неотложной и экстренной медицины (SIMEU) Марио Гуарино.
Сербия в выходные зарегистрировала рекордные температуры с момента начала наблюдений в XIX веке. В Словении в субботу была зафиксирована самая высокая температура в июне.
В некоторых странах жаркая погода сохранится до середины недели — в ближайшие дни температура повысится во Франции, Германии, Италии и Великобритании. Даже в Нидерландах, обычно более прохладных, Королевский метеорологический институт предупредил о том, что в ближайшие дни в некоторых частях страны возможна температура 35–40 °C, и это при высокой влажности, замечает BBC.
В Лондоне в начале недели температура может превысить 34 градуса Цельсия, сообщают метеорологи.
В Германии в понедельник предупреждения о жаре действовали в крупных западных и юго-западных регионах, где температура достигала до 34 °C. Власти призвали население ограничить потребление воды. Ожидается, что пик жары наступит к середине недели. Жара снизила уровень воды в Рейне, затруднив судоходство и повысив транспортные расходы, отмечает Reuters. Также выросли базовые цены на электроэнергию в Германии и Франции из-за увеличения спроса на охлаждение.