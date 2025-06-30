Европа задыхается от рекордной жары. В Турции и Франции лесные пожары

Жаркая погода охватила большую часть Европы в конце минувшей недели: власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Об этом говорится в публикации BBC. В Турции и Франции пожарные уже несколько дней борются с лесными пожарами. В частности, лесные пожары бушуют в Измире, западной провинции Турции. Из-за сильного ветра они быстро распространяются, эвакуированы несколько деревень и два городских района. Во Франции лесные пожары начались в воскресенье на юго-западе департамента Од. Горело 400 гектаров, эвакуировали кемпинг и аббатство, сообщили власти. Пожары уже взяты под контроль, но еще не потушены. Температура там превысила 40 градусов по Цельсию, а пик температур ожидается во вторник и в среду.

В Италии СМИ опубликовали кадры, где люди бегут в море на прибрежном курорте Байя-Домиция недалеко от Неаполя, пока за ними пылает сосновый лес. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что в субботу в городе Эль-Гранадо в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия) на юго-западе страны температура воздуха достигла 46 градусов по Цельсию — это может стать рекордом для июня за всю историю наблюдений (предыдущий был зафиксирован в 1965 году в Севилье). В Португалии температура в воскресенье достигла 46,6 °C , что тоже рекорд для июня. В некоторых районах Португалии, Италии и Хорватии действует красный уровень опасности; предупреждения также объявлены во Франции, Австрии, Бельгии, Венгрии, Сербии, Словении, Швейцарии и других странах. В Италии 21 город в выходные находился в состоянии повышенной готовности из-за экстремальной жары, в том числе Милан, Неаполь, Венеция, Флоренция, Рим и Катания. Красный уровень опасности объявлен для 16 городов. Ломбардия, входящий в индустриальное ядро Северной Италии, планирует запретить работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня в ответ на просьбу профсоюзов, заявил глава региона.