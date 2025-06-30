У Суверенного фонда саудитов проблемы

В минувшем году чистая прибыль PIF составила $25,8 млрд саудовских риалов ($6,9 млрд) против 64,4 млрд риалов годом ранее, пишет Reuters со ссылкой на документы, поданные PIF на Лондонскую фондовую биржу.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) в 2024 году сократил чистую прибыль на 60%, говорится в отчетности фонда.

Активы под управлением фонда в прошлом году увеличились на 18%, достигнув 4,3 трлн риалов ($1,15 трлн).

PIF активно инвестирует в компании по всему миру, а также развивает масштабные проекты в Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030, предполагающей снижение зависимости местной экономики от добычи нефти и развитие в стране туризма, технологического сектора и других отраслей. В частности, PIF участвует в развитии особой промышленной и технологической зоны на границе с Египтом и Иорданией NEOM.

По мнению старшего экономиста банка Abu Dhabi Commercial Bank Моники Малик, негативное влияние на показатели фонда мог оказать рост стоимости таких проектов. Как отмечает Reuters, другими причинами снижения прибыли могут быть сохраняющиеся высокие ставки по кредитам и инфляция.