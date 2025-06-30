Скоро мир между Сирией и Израилем?

Сирия может подписать соглашения о мире с Израилем в ближайшие месяцы. Об этом сообщает выходящая в Бейруте газета Ad-Diar со ссылкой на источники.
«Подписание [президентом Сирии на переходный период Ахмедом] аш-Шараа мирного соглашения с Израилем — уже практически решенный вопрос, остается лишь вопрос недель или нескольких месяцев», — говорится в материале.
Как отмечает газета, на этом фоне на Ливан оказывается мощное давление с целью склонить Бейрут к аналогичному шагу — подписанию мира с Израилем одновременно с Сирией или вскоре после нее.
Ранее агентство Anadolu опубликовало интервью с послом США в Турции Томасом Барраком, который одновременно является эмиссаром американской администрации в Сирии. Он выразил надежду на увеличение числа арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем. «Президент Ахмед аш-Шараа не испытывает к Израилю ненависти. Он хочет, чтобы на той границе воцарился мир. Полагаю, это произойдет и с Ливаном. Соглашение с Израилем для этих стран необходимость», – заявил Баррак.
* * * 19:57
Израиль и Сирия ведут «продвинутые переговоры» по двустороннему соглашению, сообщил The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник.
Контакты направлены на координацию действий по вопросам безопасности, заявил неназванный чиновник, который не стал строить предположения о том, когда соглашение о полной нормализации отношений между двумя странами может стать реальностью. «Подождем и увидим. Пока ничего конкретного нет», - сказал он.
По его словам, «есть определенное стремление расширить соглашения Авраама, и не секрет, что мы хотим видеть в этом Сирию. И может быть такая возможность».
При этом, по словам чиновника, даже если Сирия и Израиль достигнут соглашения, «мы не уйдем ни с сирийского Хермона, ни с Голанских высот».
«Говорят, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, кажется, на правильном пути, пытаясь создать некое правительство, которое извлечет выгоду из экономики и инвестиций, но никогда не знаешь наверняка. Мы очень осторожны», - заявил израильский чиновник.