Скоро мир между Сирией и Израилем?

Сирия может подписать соглашения о мире с Израилем в ближайшие месяцы. Об этом сообщает выходящая в Бейруте газета Ad-Diar со ссылкой на источники.

«Подписание [президентом Сирии на переходный период Ахмедом] аш-Шараа мирного соглашения с Израилем — уже практически решенный вопрос, остается лишь вопрос недель или нескольких месяцев», — говорится в материале.

Как отмечает газета, на этом фоне на Ливан оказывается мощное давление с целью склонить Бейрут к аналогичному шагу — подписанию мира с Израилем одновременно с Сирией или вскоре после нее.

Ранее агентство Anadolu опубликовало интервью с послом США в Турции Томасом Барраком, который одновременно является эмиссаром американской администрации в Сирии. Он выразил надежду на увеличение числа арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем. «Президент Ахмед аш-Шараа не испытывает к Израилю ненависти. Он хочет, чтобы на той границе воцарился мир. Полагаю, это произойдет и с Ливаном. Соглашение с Израилем для этих стран необходимость», – заявил Баррак.