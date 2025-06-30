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В Казахстане запретили одежду, скрывающую лицо

20:15 971

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий вопрос ношения одежды, которая закрывает лицо. Носить такие вещи теперь официально запрещено, передает Tengrinews.kz.

«Запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях», - говорится в тексте закона.

В начале июня Сенат Казахстана предложил поправку, предусматривающую запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица.

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