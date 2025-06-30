Туманные перспективы Украины на фронте. А Путин нацелился на Одессу

Некоторые лидеры НАТО полагают, что к осени ситуация на фронте может серьезно ухудшиться, пишет Гидеон Рахман, главный комментатор FT по международным отношениям, по результатам общения с руководителями альянса и высокопоставленными политиками европейских стран. В отличие от американской администрации, в Европе мало кто верит, что Россия согласится на прекращение огня. Один высокопоставленный чиновник, имеющий доступ к важной информации, полагает, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую президент РФ Владимир Путин считает «исторически русским городом». В марте о претензиях России на Одессу говорил сам Путин, в апреле – его помощник Николай Патрушев.

В Киеве и среди некоторых европейских лидеров ухудшается настроение относительно перспектив Украины на фронте. По оценкам военных, и российская, и украинская армии близки к истощению, но если первая сможет поддерживать нынешнюю интенсивность операций еще год, то у второй предел прочности может быть достигнут в течение полугода, если не получит значительной военной помощи. К такому мнению пришли журналисты Financial Times.

Пессимистичное настроение и среди украинского руководства, которое на закрытых встречах с западными союзниками активнее настаивает на необходимости оказать давление на Россию с целью добиться перемирия, отмечает Рахман. Еще год-два назад такие разговоры считались бы в Киеве пораженчеством, добавляет он.

Аналогичными наблюдениями поделилась группа политиков – бывших лидеров европейских стран, включая президента Польши Александра Квасневского, премьер-министра Швеции Карла Бильдта, премьер-министра Финляндии Санну Марин, министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, которые посетили Киев на прошлой неделе.

«Наш вывод из разговоров с официальными лицами, экспертами и военными лидерами таков: существует явная и неизбежная опасность для Европы, если мы сейчас не начнем действовать более решительно, – написали они. – Хотя украинцы никогда не прекратят сопротивляться, без большей военной поддержки Украина может потерять больше территорий. Могут быть захвачены новые города. Это поставит под угрозу более 500 миллионов европейских граждан».

По их мнению, Европа должна немедленно предоставить Украине деньги на закупку оружия, благодаря чему его украинские производители могли бы значительно нарастить выпуск и обеспечить армию (на полную загрузку мощностей требуется $10-15 млрд): «Деньги, необходимые для немедленного вывода производства на полную мощность могут помешать России добиться больших успехов в 2025 году. Правда, некоторые виды вооружений доступны только в США, но украинское производство может решить большинство насущных проблем. Мы, европейцы, можем сделать это сами, даже если США перестанут давать Украине деньги и оружие».

Рахман отмечает, что некоторые западные чиновники в частных разговорах предупреждают о риске «катастрофического провала» в отсутствие значительного увеличения военной и финансовой помощи, если России удастся чрезмерно растянуть украинскую оборону и прорвать ее. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за последний год линия фронта увеличилась более чем на 160 км и теперь превышает 1200 км.

Главный комментатор FT приводит и противоположное мнение: оптимисты полагают, что ВСУ смогут продержаться в течение ближайшего года, поскольку их дроны делают невозможным продвижение крупных групп российских войск и даже в случае прорыва обороны у России недостаточно механизированных дивизий, чтобы им воспользоваться. Решающего перелома этим летом ей не удастся добиться, сказала The Washington Post военный эксперт Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир: «Операционная обстановка на линии фронта очень сложна для обеих сторон. Русские до сих пор ломают голову над тем, как провести достаточно крупное наступление, чтобы продвинуться вперед и не быть перехваченными украинской артиллерией или беспилотниками».