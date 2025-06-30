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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Белорусов призвали «молиться на власть»

21:42 1182

Народ должен «молиться на власть» за то, что Беларусь не участвует в вооруженных конфликтах, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с заместителями председателей исполкомов и главами райисполкомов из Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Его слова передает БелТА.

Об этом президент Беларуси заявил, говоря о проблемах в сельском хозяйстве и необходимости «жесткой ответственности» для тех, кто не показывает результат.

«Уже многие [говорят]: «Вот, крепостное право, крепостное право…». Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что ситуация значительно усложнится, если «внутри пойдут проблемы», потому что вокруг страны «змеи подколодные», которые шипят и «готовы сюда ринуться».

Белорусский президент подчеркнул необходимость максимальной собранности и ответственности в органах власти, призвал предотвращать административные провалы, которые могут стать поводом для вмешательства извне и дестабилизации внутри страны.

Сегодня, по словам Лукашенко, Беларуси необходима жесткая дисциплина, в том числе кадровая.

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