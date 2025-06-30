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Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Центр русской культуры в Баку работает

22:23 2343

Новость о закрытии Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана не соответствует действительности, сообщает AПA со ссылкой на источники.

Согласно информации, Центр продолжает свою деятельность.

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Центр русской культуры в Баку работает
Центр русской культуры в Баку работает
22:23 2344
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