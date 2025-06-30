Центр русской культуры в Баку работает

Новость о закрытии Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана не соответствует действительности, сообщает AПA со ссылкой на источники.
Согласно информации, Центр продолжает свою деятельность.
Новость о закрытии Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана не соответствует действительности, сообщает AПA со ссылкой на источники.
Согласно информации, Центр продолжает свою деятельность.
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