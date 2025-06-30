Зеленский рассказал о ситуации в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальные задачи, которые поставили несколько дней назад перед Силами обороны на Сумском направлении, полностью выполнены. Об этом он сообщил в понедельник, 30 июня, после совещания с военным командованием и министром обороны.

«Сумская область — это направление обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно. Российский замысел наступления в Сумской области не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении», — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что украинские военные продолжают «активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев».

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что в приграничье Сумской области украинские военные продолжают держать оборону и готовятся к контрнаступательным действиям.