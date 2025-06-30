Китай вытесняет Россию с Кубы

На фоне энергетического коллапса на острове Китай планирует реализовать 55 новых проектов в сфере солнечной энергетики. Китайские суда уже прибыли в порт Мариэль с солнечными панелями, запчастями и топливом. Изначально предполагалось участие России в этих инициативах, однако большая часть российских проектов так и осталась нереализованной.

Состояние кубинской энергосистемы критическое: за последний год национальная электросеть четырежды выходила из строя, оставляя миллионы людей без света и парализуя работу школ и предприятий. Ожидается, что ввод в эксплуатацию китайских солнечных станций существенно увеличит генерирующие мощности, практически покрыв дневной дефицит электроэнергии и позволив сократить расход топлива для ночного энергоснабжения.

The Moscow Times напоминает, что в мае 2023 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии открытия крупнейшего на Кубе сталелитейного завода, восстановленного на средства российского кредита в $100 млн. Однако, несмотря на торжественную церемонию, производство так и не было запущено: острая нехватка топлива и электроэнергии парализовала промышленность по всему острову. Во время того визита было подписано не менее восьми соглашений между российскими и кубинскими структурами — о поставках пшеницы, открытии супермаркета «Русмаркет» в Гаване, реставрации исторической архитектуры и сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Также был презентован проект по восстановлению курортного поселка Тарара под Гаваной. Однако большинство инициатив остались на бумаге.

С 2018 года Куба участвует в китайской инициативе «Один пояс — один путь». С тех пор Пекин инвестировал в ключевые объекты — транспортную, портовую и телекоммуникационную инфраструктуру. По мнению профессора Американского университета Уильяма ЛеоГранде, китайские инвестиции могут сыграть роль «спасательного круга» для кубинской экономики.

Фултон Армстронг, бывший сотрудник Национальной разведки США по Латинской Америке, считает, что вложения России и Китая недостаточны для преодоления структурных проблем: «Гавана не может рассчитывать на волшебную таблетку ни от Москвы, ни от Пекина. Только мощный поток торговли и инвестиций из Китая мог бы стабилизировать ситуацию, но это маловероятно».