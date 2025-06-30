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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Спецпосланник Трампа отвергает обвинения Кремля

23:11 517

Россия, а не Соединенные Штаты или Украина тянет время в поиске мирного урегулирования войны в Украине, написал спецпредставитель президента США Кит Келлог в соцсети Х. Об этом сообщает «Европейская правда».

Келлог процитировал заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что дальнейший ход мирных переговоров зависит именно от позиции Украины и США.

«Последние комментарии Пескова о состоянии переговоров – это искажение реальности в духе Оруэлла. Заявления России о том, что США и Украина затягивают мирные переговоры, не имеют оснований», – прокомментировал посланник Трампа.

Келлог подчеркнул, что президент США последовательно и настойчиво выступает за достижение прогресса в прекращении войны.

«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для завершения войны. Россия не может продолжать тянуть время, одновременно бомбя гражданские объекты в Украине», – добавил Келлог.

Представители Киева и Москвы провели две встречи в Стамбуле, по итогам которых удалось решить только гуманитарные вопросы, а не прекращение огня.

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