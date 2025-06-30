В Донецке гремят мощные взрывы

Украинские паблики утверждают, что удар в Донецке наносился по штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Также под ударом находилось здание Донецкого института цветных металлов, которое могло использоваться в военных целях. На опубликованных фото и видео видно, что над городом поднимается дым.

В Донецке прогремела серия взрывов, сообщают местные телеграм-каналы и российские СМИ. Отмечается, что работала ПВО.

Российские СМИ утверждают, что Донецк был атакован ракетами Storm Shadow. Также сообщается о пожаре на торговых рядах на рынке «Сокол». Российские медиа сообщают, что один человек погиб и «по меньшей мере два человека ранены в результате удара ВСУ ракетами Storm Shadow».

Кроме того, СМИ сообщают, что под ударом оказалась и Ясиноватая (под контролем РФ), расположенная к северо-востоку от Донецка.

Руководитель украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко написал в своем телеграм-канале, что в городе было несколько прилетов по железной дороге.

Украинские власти ситуацию пока не комментировали. В то же время глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил: «Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно».