Маск призывает создать новую партию в Америке

Бизнесмен Илон Маск призвал создать новую политическую партию в Соединенных Штатах, повторив свою критику законопроекта президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», - написал Маск в X.

Миллиардер добавил, что «пришло время для новой политической партии», которая, по его мнению, будет «действительно заботиться о людях».

Маск не впервые критикует инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов. 5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях.