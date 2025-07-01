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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Маск призывает создать новую партию в Америке

00:19 622

Бизнесмен Илон Маск призвал создать новую политическую партию в Соединенных Штатах, повторив свою критику законопроекта президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», - написал Маск в X.

Миллиардер добавил, что «пришло время для новой политической партии», которая, по его мнению, будет «действительно заботиться о людях».

Маск не впервые критикует инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов. 5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях.

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