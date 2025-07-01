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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Вице-премьеры, послы, главы регионов на свадьбе сына Кадырова

00:44 756

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поблагодарил российских чиновников и иностранных послов, которые приехали на свадьбу его сына, 17-летнего Адама Кадырова, или прислали свои поздравления.

По словам Кадырова-старшего, на свадьбе присутствовали вице-премьеры России Денис Мантуров и Александр Новак, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе и бывший генпрокурор Юрий Чайка, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана.

Кроме них, на свадьбе были главы девяти регионов: Московской области, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и аннексированной части Донецкой области Украины.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Администрации президента Антон Вайно направили поздравления в связи со свадьбой, добавил глава Чечни. Ранее он подчеркнул, что его сына лично поздравил Владимир Путин.

Свадьба третьего сына Рамзана Кадырова, 17-летнего Адама, прошла 28 июня. Он женился на девушке по имени Медни, сообщила его сестра Айшат Кадырова.

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